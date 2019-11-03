Боец из Суринама нокаутировал белоруса Орловского на 29-й секунде

На турнире UFC 244 экс-чемпион организации в тяжелом весе белорус Андрей Орловский нокаутом проиграл представителю Суринама Жаиржиньо Розенструйку.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 40-летний белорус Андрей Орловский на турнире UFC 244 в Нью-Йорке встречался с опасным соперником. Жаирзиньо Розенструйк, представляющий Суринам, нынешним летом за девять секунд нокаутировал весьма неплохого бойца Аллена Кроудера. Этот результат стал третьим в истории промоушена. Быстрее Розенструйка своих оппонентов "убирали" только Хорхе Масвидаль и Дон Фраю.

Орловский опытный боец, однако ему оказалось нечего противопоставить мощи соперника. Не прошло и полминуты, как бой был завершен. Орловский пошел вперед, но был встречен мощным ударом соперника, после чего судья остановил поединок, зафиксировав нокаут.

Для Орловского это 19-е поражение при 28-ми победах. Розенструйк выиграл все свои девять поединков и теперь ожидает следующего соперника.