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Рубрика: Общество

Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты в области питания напомнили, что в осенне-зимний период времени в условиях перепада температур очень важно следить за своим иммунитетом. В частности, дефицит витамина С может значительно ослабить защитные функции организма.

Фото: iStock
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Диетологи рассказали, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы поддерживать иммунитет, помимо цитрусовых. Витамин С можно получить даже из замороженных ягод и фруктов, однако наиболее богаты этим витамином болгарский перец и квашеная капуста (в 10 раз больше витамина, чем в апельсинах). Квашеная капуста также еще является натуральным пробиотиком, так как это ферментированный продукт, напоминает РИА Новости.

Лук, чеснок, зеленый лук также богаты витамином С, калием, хромом и селеном. Кроме того, они содержат эфирные масла, которые обладают антимикробным эффектом.

По словам специалистов, не стоит пренебрегать темно-зелеными овощами и салатной зеленью: шпинат, петрушка. Также нужно есть морковь и капусту брокколи.

Для иммунитета важен и уровень витамина Е, который содержится в составе орехов, растительных масел и в цельнозерновом хлебе.

Фото: iStock
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Нельзя недоедать - для строительства защитных клеток организму должно хватать белков, жиров и углеводов. Но и переедать тоже не следует. В обыденной жизни нам (в зависимости от возраста, пола и жизненной активности) требуется примерно от 2500 до 3500 килокалорий. Чтобы наша иммунная система хорошо работала, ей также требуется много жидкости.

При этом диетологи советуют есть понемногу, но часто - 4-6 раз в день. При этом лучше отказаться от тяжелой и плохо переваривающейся пищи: жирного мяса, копченостей, консервов, колбас, сосисок, мясных полуфабрикатов, всякой быстрой еды типа "фастфуд". По возможности стоит избегать и острых блюд, соусов, пряностей.

Принесут ощутимую пользу занятия фитнесом и плавание в бассейне. Это тренирует кровоток, выводит продукты распада и потому усиливает восстановительные процессы.

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