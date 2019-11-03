Дмитрий Медведев: Цифровое будущее уже совсем рядом

Россия в лице премьер-министра Дмитрия Медведева предложила миру заняться демонополизацией отрасли информационно-коммуникационного оборудования, чтобы ни одна страна не теряла возможности для развития в современном цифровом мире.

Глава правительства в столице Бангкока выступил на традиционном для встреч АСЕАН Деловом инвестиционном саммите, воспользовавшись этой возможностью, чтобы изложить российский взгляд на развитие экономики региона Юго-Восточной Азии и всей мировой экономики в условиях четвертой промышленной революции.

"На наших глазах складывается абсолютно новый экономический уклад. Быстрыми темпами происходит цифровизация нашей жизни. И это цифровое будущее уже совсем рядом", - заявил премьер. Россия, как и другие страны, в этих условиях ищет пути адаптации к новой экономической реальности.

Главным Медведев считает создание технологий, которые будут работать на благо людей, делать их жизнь комфортной. Для этого, в частности, с 2017 года реализуется национальная программа "Цифровая экономика". "Мы устраняем цифровое неравенство между частями страны. Вы знаете, Россия - страна огромная, самая большая по территории. И конечно, то, что называется цифровым разрывом, является проблемой", - уверен председатель правительства России.

Проблема актуальна и в масштабах всего мира. "С приходом новых технологий более ощутим социально-экономический разрыв между странами, потому что все находится в режиме, что называется, реального времени. Именно эти технологии во многом определяют уровень материального благосостояния государства", - подчеркнул Дмитрий Медведев. При этом среди крупнейших мировых технологических компаний пять из США и две из Китая.

- А государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то во всяком случае огромное количество возможностей и в принципе - право на будущее в условиях меняющегося мира, - указал российский премьер-министр. - Когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития. И этого допустить нельзя.

Поскольку компании и даже целые страны все больше зависят от оборудования, которое производят отдельные компании, то они часто доминируют на рынке, что мешает, считает Медведев, здоровой конкуренции, внедрению новых перспективных идей, возникают вопросы к информационной и сетевой безопасности. "Поэтому Россия выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, развитию конкуренции в этой сфере, созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий", - призвал глава правительства России партнеров.

- И конечно, совместные усилия нужны в сфере кибербезопасности. Мир в этом смысле становится все более и более уязвимым, - добавил премьер-министр. - Бороться с этим вызовом можно более эффективно, если сотрудничество будут осуществлять все заинтересованные страны и межгосударственные объединения.

От слов, которые были сформулированы в совместном заявлении по проблематике использования информационно-коммуникационных технологий в прошлом году в Сингапуре на саммите Россия-АСЕАН, пора переходить к практической работе, призвал Медведев. "Нужно формировать и общую среду доверия в киберпространстве, которая будет работать в интересах всего международного сообщества, среду, где персональные данные человека будут в максимальной безопасности", - расставил премьер-министр некоторые акценты.

Для этого предстоит синхронизировать технологии и нормативное регулирование в области защиты и оборота персональных данных, и если с технологиями это сделать проще, то для согласования нормативных положений странам предстоит поработать. "Но надеюсь, что мы сможем договориться", - сказал Дмитрий Медведев.