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03.11.2019 13:06
Рубрика: Культура

Драматург и сценарист Леонид Зорин отмечает 95-летие

Текст: Мария Войнелович
Один из известнейших драматургов и сценаристов Леонид Зорин празднует свой 95-й день рождения. На его счету свыше 50-ти пьес, среди которых "Варшавская мелодия" (1967), "Покровские ворота" (1974), "Медная бабушка" (1975), "Карнавал" (1981) и "Союз одиноких сердец" (1991). К юбилею "РГ" напоминает о трех самых известных его работах.
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

"Покровские ворота" (1974)

Один из популярнейших фильмов советского времени рассказывает историю жителей коммунальной квартиры у Покровских ворот. Полностью автобиографическое произведение с единственным отличительным признаком (место действия перенесено ближе к Покровским воротам) рассказывает о временах молодости Зорина.

Фото: kinopoisk.ru
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Аспирант-историк Костик Ромин приезжает в столицу для учебы в университете. Остановившись в квартире своей тетушки Алисы Витальевны, он знакомится с обитателями "скворечника". За 1,5 часа фильма герои не меняются ни в лучшую, ни в худшую стороны. В финале мы видим такого же подкаблучника Савву, легкомысленного Костика и властную Маргариту Павловну.

"Варшавская мелодия" (1967)

Трогательная история любви в послевоенной Москве будоражит не первое поколение романтиков.

Фото: Пресс-служба Театра Комедии имени Н.П. Акимова
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Случайная встреча бывшего защитника отечества Виктора с польской студенткой Гелей показывает нам историю сломанных судеб и несбывшихся надежд. Зоринские диалоги здесь легкие, головокружительные, искрящиеся юмором перерастают в историю настоящей любви.

Как и в любом романе, в фильме существует своя кульминация: указ о запрете на брак с иностранцами. Еще один любимый прием Зорина сохраняется в "Варшавской мелодии" - года не меняют людей, будь то это 10 или 20 лет. Все такая же мужественная Геля и жесткий, прямолинейный Виктор.

"Карнавал" (1981)

По сравнению с "Покровскими воротами" и "Варшавской мелодией", в "Карнавале" мы видим изменения, происходящие в жизни и характере главной героини. Приехав в большой город, Нина Соломатина решила, что станет известной актрисой. На глазах она превращается из обыкновенной провинциалки в сильную женщину, которая готова работать кем угодно, лишь бы прожить. В описании к "Карнавалу" сказано, что это комедия, но чем дальше мы смотрим на Нину и жизнь в целом, тем больше понимаем всю реальность и трагичность ее судьбы.

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