Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

В США госдолг вырос до рекордной суммы в 23 триллиона долларов. Это показатель стал быстро расти из-за увеличения дефицита федерального бюджета во время президентства Дональда Трампа. Ситуацию по просьбе "РГ" комментирует доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

В чем причина такого положения дел?

Екатерина Новикова: К сожалению, госдолг американской экономики будет продолжать расти до тех пор, пока очередной кризис не поставит весь мир перед выбором изменения существующей системы экономического взаимодействия между странами. На сегодняшний день такое раздувание американского долга как раз и может привести к разрушению всей системы, что окажется болезненным для всех стран.

Окажет ли это влияние на президентские выборы в США в 2020 году?

Екатерина Новикова: Любые социально-экономические аномалии напрямую влияют на политическую ситуацию в стране. Другой вопрос, что на предвыборных дебатах можно, конечно, обосновать программу всеобщего благоденствия, но выполнить ее уже сейчас не представляется возможным, так как развитые страны проедают запасы будущих поколений. Сложившуюся ситуацию можно решить только посредством непопулярных реформ, на которые не сможет пойти ни одно правительство развитых стран.

Не являются ли торговые войны Трампа стремлением уменьшить дефицит бюджета?

Екатерина Новикова: Торговые войны являются следствием сложившейся ситуации в мировой экономике. США посредством различного рода санкций по отношению к другим странам пытаются создать для себя наилучшее конкурентные преимущества.

Зачем американцы захватили нефтяные месторождения в Сирии?

Екатерина Новикова: Захват нефтяных месторождений является возможностью для США оправдать дополнительное выделение средств на военные расходы. Как известно, годовой бюджет Пентагона составляет около 700 миллиардов долларов.