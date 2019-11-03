Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1".

Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова отметила, что инфраструктура больниц и поликлиник сильно устарела, поскольку не обновлялась с конца 1950-х годов.

По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, проблема не решалась годами и модернизация учреждений здравоохранения в плохом, даже ужасном состоянии.

Ранее проблемы медицины обсуждались на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.