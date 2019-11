На следующей неделе британские садовники трип-хопа прольют бальзам на душу тех, кому не хватает музыки 90-х, инфернально-загадочный коллектив из Питера представит новый альбом, "русский Тимберлейк" выйдет на орбиту Крокус Сити Холла, а великий армянский музыкант откроет волшебную тайну дудука.

Кто играет: Группа Morcheeba.

Что играет: Трип-хоп.

Почему идти: Заслуженные садовники цветочного трип-хопа везут в Москву свой девятый альбом Blaze Away и все свои хиты за четверть века ничуть, не утратившие актуальности. Главный козырь Morcheeba - вокалистка Скай Эдвардс сообщит этим песням привкус волшебства и тайны, пролив бальзам на душу всех, кому отчаянно не хватает музыки 90-х.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 10 ноября; 5 000 - 14 000 руб.

Фото: МСМ

Кто играет: Группа "Пикник".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Группа "Пикник" в отечественном рок-пространстве стоит особняком. С одной стороны, казалось бы - выходцы из легендарного Ленинградского рок-клуба, с другой - трудно представить себе коллектив, относящийся и к тогдашнему, и к нынешнему року более перпендикулярно. Эдмунд Шклярский, поющий всегда чуть насуплено, придает самой незамысловатой мелодии какое-то непонятное очарование и загадочность. В "Крокус Сити Холле" будет представлен новый альбом группы "В руках великана". Впрочем, и без старых хитов тоже не обойдется.

Где, когда, сколько: "Крокус Сити Холл"; 8 ноября; 1 100 до 14 000 руб.

Фото: PMI Show

Кто играет: Дима Билан.

Что играет: Поп, соул.

Почему идти: После победы на "Евровидении" Дима Билан считается главным российским певцом, способным показать басурманам всю мощь и стать нашей попсы. Однако лидер ротаций, чартов и музыкальных премий с успехом окучивает преимущественно родные нивы - масштабный тур по России и Прибалтике и аншлаговые концерты в Москве и Петербурге тому доказательство. Шоу "Планета Билан" с киловаттами звука и света, огромными экранами и декорациями-трансформерами выйдет на орбиту "Крокус Сити Холла" снова (причем дважды). Счастью поклонниц "русского Тимберлейка" нет предела.

Где, когда, сколько: "Крокус Сити Холл"; 6-7 ноября; 1 500 до 13 000 руб.

Фото: Razzle Wolf Concert Agency

Кто играет: Echoes The World's Greatest Pink Floyd Show.

Что играет: Трибьют-шоу.

Почему идти: Глубокая и саркастическая, чувствительная и безжалостная, холодная и страстная музыка великих Pink Floyd, знакомые "предзакатные" и "предрассветные" музыкальные ландшафты - вечные мелодии Another Brick in the Wall, Hey You и другие. Старейшее в Европе трибьют-шоу Echoes The World's Greatest Pink Floyd Show с участием лучших рок-музыкантов, с поражающими воображение спецэффектами в этом году посвящено юбилею эпохального альбома The Wall. Три часа бессмертной музыки - как привет из вечности.

Где, когда, сколько: "Крокус Сити Холл"; 12 ноября; 2 800 до 12 000 руб.

Фото: ООО "С-ТДК"

Кто играет: Дживан Гаспарян и Дживан Гаспарян-младший.

Что играет: Этно-поп.

Почему идти: Дудук - музыкальный инструмент, сделанный из абрикосового дерева. Его звук чем-то напоминает голоса флейты и гобоя одновременно. В руках Дживана Гаспаряна дудук зазвучал на весь мир. Великий армянский музыкант играл и записывался с Питером Гэбриелом, Борисом Гребенщиковым, Kronos Quartet и другими суперзвездами. На сцене зала "Зарядье" 91-летний маэстро выступит вместе со своим внуком - Дживаном Гаспаряном-младшим.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 8 ноября; 1 850 - 3 900 руб.