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03.11.2019 13:52
Рубрика: В мире

Хаменеи выступил за запрет любых переговоров с США

Текст: Юрий Когалов

Тегеран не уступит давлению со стороны Вашингтона. Чтобы заблокировать влияние США, Ирану необходимо отказаться от любых переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

США ввели новые санкции в отношении Ирана

"Один из способов блокировать влияние США - это запретить любые переговоры со Штатами. Это означает, что Иран не уступит давлению США. Те, кто считает, что переговоры с врагом решат наши проблемы, на 100 процентов ошибаются", - цитирует Хаменеи агентство Reuters.

Ранее аятолла уже заявлял, что высокопоставленные официальные лица Ирана, президент, министр иностранных дел и другие, отказались вести переговоры с Соединенными Штатами как двусторонние, так и многосторонние. По мнению лидера Ирана, главная цель американцев в таких переговорах, если бы они имели место, заключается не в поиске справедливого решения, а в том, чтобы навязать свои "грубые требования".

Напомним, в мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и возобновили действие санкций в отношении Тегерана. При этом в Вашингтоне заявляют, что хотели бы заключить новую сделку.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
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