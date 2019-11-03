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03.11.2019 08:36
Рубрика: Спорт

Хоккеиста "Оттавы" доставили в больницу после столкновения с соперником

Текст: Максим Домчев

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Оттавой" был прерван в первом периоде из-за повреждения, которое получил игрок канадского клуба Скотт Сабурен. Игрок был отправлен в больницу.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Инцидент произошел в первом периоде матча. Нападающий "Бостона" Дэвид Бэкес выбросил шайбу из своей зоны, и в него врезался Сабурен. Хоккеисты столкнулись головами, после чего игрок "Оттавы" рухнул на лед и остался лежать без движения. Тут же матч был прерван, а к игроку устремились врачи обоих клубов.

На льду появилась кровь, и игроки обеих команд замерли в томительном ожидании. Больше всех переживал Бэкес, которого успокаивали даже соперники. Сабурену оказывали помощь около 10 минут, после чего уложили на носилки и отправили в больницу. По дороге с площадки хоккеист показал всем большой палец.

По пути в больницу он уже смог разговаривать с медиками. Угрозы жизни хоккеиста нет, но он останется в больнице до тех пор, пока не пройдет обследование и не будет поставлен диагноз.

Бэкес не смог продолжить матч и покинул лед после пережитого нервного напряжения.

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