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03.11.2019 15:08
Рубрика: В мире

Янис Юрканс: Папу римского в Латвии тоже могли бы внести в "черный список"

Текст: Юрий Сизов
Демонизация всего русского в Латвии превратилась в гротеск, констатирует первый глава внешнеполитического ведомства независимой Латвии Янис Юрканс. Бывший министр в шоке от запрета на въезд российскому певцу Григорию Лепсу. "Идет демонизация всего русского", - подчеркнул он в эфире радиостанции Baltkom.
Фото: Александр Макаров/ РИА Новости Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
Фото: Александр Макаров/ РИА Новости

"Если бы папа римский был русским, его бы тоже сделали персоной нон грата в Латвии", - склонен утверждать с нескрываемым сарказмом экс-министр. Подобные выходки, по его мнению, втягивают эту прибалтийскую страну в пропасть, уточнив, что с "русофобией на берегах Даугавы сильно перегибают".

В самом конце уходящей недели, напоминают новостные порталы, в Facebook главы МИД Латвии Ринкевичса появилось сообщение о том, что гражданин РФ, певец, композитор и продюсер 57-летний Григорий Лепс включен в список нежелательных персон в Латвийской Республике. Министр запретил певцу въезд в страну, основываясь, якобы, на экспертной оценке служб безопасности.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Местные репортеры напоминают, что первые молнии над российским исполнителем блеснули на побережье Рижского залива еще в конце июля, когда на его концерте в Юрмале был замечен, восторженно аплодирующий певцу глава МВД Сандис Гиргенс. Министр юстиции Янис Борданс тогда не удержался, чтобы не упрекнуть своего коллегу по кабинету в "неподобающем" поведении. Этот "легкомысленный", с точки зрения национальной элиты, шаг милицейского начальника чуть не поставил тогда крест на его карьере.

Сам певец в беседе с журналистами дал понять, что недвижимости в стране не имеет и приезжал в Латвию исключительно только с концертами. Лепс заявил, что ему очень жаль, но не денег от гастрольных выступлений, которые он мог бы заработать, а тех людей, которые любят его творчество. Странно, добавил он, что политика страны Евросоюза так тесно связана со сферами, которые, казалось бы, она затрагивать не должна.

В мире Европа Латвия
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