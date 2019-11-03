Совфед: США подменяют понятия, говоря о "российской угрозе"

Авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation сознательно подменяют понятия, называя военную самодостаточность России угрозой американским интересам в Европе, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В докладе американских экспертов отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, "способным уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц". Особое место в документе отведено новейшим российским вооружениям, зенитным ракетным системам (ЗРС) С-500 "Прометей", противоспутниковым комплексам и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танкам Т-72, Т-80 и Т-90.

"Оценивая Россию как "самую реальную военную угрозу" для США, а также "для американских интересов в Европе", авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation сознательно подменяют понятия", - заявил журналистам Франц Клинцевич.

По его мнению, на самом деле речь идет не о каких-то угрозах стороны РФ, "а о полной военной самодостаточности России, ее способности гарантированно обеспечить свою безопасность, что далеко не одно и тоже".

"Цель подобных манипуляций - создание ложных представлений о намерениях России. Тем самым готовится почва для удовлетворения все возрастающих финансовых аппетитов Пентагона", - заключил сенатор.