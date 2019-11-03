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03.11.2019 09:27
Рубрика: Спорт

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде WBO

Текст: Максим Домчев

Россиянин Сергей Ковалев потерял титул чемпиона WBO в среднем весе, уступив нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, для которого этот титул стал четвертым в разных весовых категориях.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. На кону стоял титул WBO в полутяжелом весе, который принадлежал россиянину.

Перед боем у Ковалева были небольшие проблемы со сгонкой веса, из-за чего он чуть не лишился титула прямо на церемонии взвешивания. Однако он сумел решить эту проблему и как минимум на один день спасти чемпионский пояс. Не зависимо от исхода поединка Альварес получил бы за свое выступление 35 миллионов долларов, а Ковалев - всего три.

Сам бой проходил по сценарию мексиканца. Он был чуть быстрее, однако чувствовалось, что в начальных раундах он немного экономит силы. Ковалев старался обстреливать мексиканца джебами, но с коронными комбинациями возникали проблемы. Тренеры мексиканца по крупицам разобрали манеру ведения боя россиянина.

К концу поединка стало очевидно, что выиграть Ковалев сможет лишь нокаутом, однако как его добыть - большой вопрос. В итоге россиянин попытался активизироваться, но в 11-м раунде пропустил два удара от Альвареса и упал. Судья справедливо не стал даже считать - россиянин бы никак не поднялся до счета десять.

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Ковалев лишился титула, а Альварес стал чемпионом уже в четвертой весовой категории. Теперь интересно какие у него будут дальнейшие планы. Захочет ли он объединить титулы и встретиться с двумя другими российскими чемпионами в полутяжелом весе - Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, или же бой с Ковалевым станет единственным в этой категории. Альварес обычно дерется лишь с теми, кто уже перешел пик своей карьеры, про Бивола и нокаутера Бетербиева этого не скажешь.

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