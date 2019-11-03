Масвидаль на глазах Трампа выиграл титул "главного негодяя" UFC

Новости

В Кувейте обнаружили рынок рабов в мобильном приложении 10:00
МЧС РФ: Российским спасателям удалось остановить фронт огня в Сербии 09:51
Вашингтон и Сеул снова откажутся от совместных учений ради Пхеньяна 09:29
Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде WBO 09:27
"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" 09:19
Байден обвинил Трампа в усилении позиций России в Сирии 09:14
Видео: растяпа-автомеханик чуть не сжег машину, включив зажигание 09:00
Хоккеиста "Оттавы" доставили в больницу после столкновения с соперником 08:36
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском 08:21
Боец из Суринама нокаутировал белоруса Орловского на 29-й секунде 07:59
Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты 07:34
Норвежский политик обосновала необходимость снять санкции против РФ 07:15
Полиция Гонконга задержала более 200 участников беспорядков 06:27
В Бурятии военнослужащий спас семью из горящего дома 06:25
В Приморье возобновили поиски моряка с танкера "Залив Америка" 06:12
Медведев рассказал о желании США установить влияние в Азии 05:54
Начальник СБУ подрался с главой администрации президента Украины 04:47
СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства 04:02
Трамп позвал Зеленского в Белый дом 03:38
Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla 03:16
Американские военные эксперты сочли Россию "реальной угрозой" 02:51
Турция пригрозила отправить пленных боевиков ДАИШ в Европу 02:28
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе 01:56
Мишина и Галлямов впервые выиграли этап Гран-при по фигурному катанию 01:26
Косторная пока не планирует включать в программу четверные прыжки 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
03.11.2019 08:49
Рубрика: Спорт

Масвидаль на глазах Трампа выиграл титул "главного негодяя" UFC

Текст: Максим Домчев
В главном поединке турнира UFC 244 Хорхе Масвидаль победил Нэйта Диаса и завоевал титул "главного негодяя" UFC. Данный турнир посетил президент США Дональд Трамп.
Хорхе Масвидаль. Фото: Sarah Stier-USA TODAY Sports/ Reuters Хорхе Масвидаль. Фото: Sarah Stier-USA TODAY Sports/ Reuters
Хорхе Масвидаль. Фото: Sarah Stier-USA TODAY Sports/ Reuters

Для этого поединка руководство UFC даже изготовило специальный чемпионский пояс. Масвидаль и Диас должны были определить, кто же из них является "главным негодяем" UFC. Диас довольно активно начал поединок, однако соперника это нисколько не смутило, и уже на второй минуте боя Нэйт побывал в нокдауне. Масвидаль попытался было добить своего оппонента, но не преуспел в этом, хотя лицу Диаса был нанесен значительный урон.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
UFC: Следующий бой Нурмагомедов проведет против Фергюсона

Во втором раунде Диас снова пропустил сильный удар и решил немного схитрить. Он лег на спину, как бы приглашая своего оппонента добить его сверху. При этом нередко случалось, что бросившийся на соперника боец в итоге сам оказывался в нокауте. Вот и Масвидаль решил не рисковать. И все же в концовке второго раунда у Диаса снова возникли проблемы. Соперник перевел его в партер и от серьезных бед его спас гонг.

В третьем раунде Диаз продолжил попытки что-то придумать, но в итоге соперники обменивались мощными ударами. Перед четвертым раундом доктор решил посмотреть на рассечения у Диаса и принял решение, что продолжать поединок опасно для здоровья бойца. Масвидаль был назван победителем и теперь официально может считать себя "главным негодяем" UFC.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Норвежский политик обосновала необходимость снять санкции против РФ
СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства
Подозреваемые в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии скрылись из Москвы
Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде WBO