Масвидаль на глазах Трампа выиграл титул "главного негодяя" UFC

В главном поединке турнира UFC 244 Хорхе Масвидаль победил Нэйта Диаса и завоевал титул "главного негодяя" UFC. Данный турнир посетил президент США Дональд Трамп.

Для этого поединка руководство UFC даже изготовило специальный чемпионский пояс. Масвидаль и Диас должны были определить, кто же из них является "главным негодяем" UFC. Диас довольно активно начал поединок, однако соперника это нисколько не смутило, и уже на второй минуте боя Нэйт побывал в нокдауне. Масвидаль попытался было добить своего оппонента, но не преуспел в этом, хотя лицу Диаса был нанесен значительный урон.

Во втором раунде Диас снова пропустил сильный удар и решил немного схитрить. Он лег на спину, как бы приглашая своего оппонента добить его сверху. При этом нередко случалось, что бросившийся на соперника боец в итоге сам оказывался в нокауте. Вот и Масвидаль решил не рисковать. И все же в концовке второго раунда у Диаса снова возникли проблемы. Соперник перевел его в партер и от серьезных бед его спас гонг.

В третьем раунде Диаз продолжил попытки что-то придумать, но в итоге соперники обменивались мощными ударами. Перед четвертым раундом доктор решил посмотреть на рассечения у Диаса и принял решение, что продолжать поединок опасно для здоровья бойца. Масвидаль был назван победителем и теперь официально может считать себя "главным негодяем" UFC.