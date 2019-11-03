МЧС РФ: Российским спасателям удалось остановить фронт огня в Сербии

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) сообщило о результатах операции в Сербии, куда прибыл российский самолет Ил-76 для тушения пожара на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией на юго-востоке данного балканского государства.

"Самолет Ил-76 МЧС России приступил к тушению очагов природных пожаров в недоступной для наземной группировки горной местности на территории Сербии, - рассказывают в МЧС. - По средствам наземного контроля подтверждена остановка фронта распространения огня благодаря мастерству экипажа. Предварительно с привлечением сербского воздушного судна была произведена авиаразведка в горно-лесистой местности на предмет выявления очагов возгорания…Ил-76 продолжит работу по тушению природных пожаров".

Между тем посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко выразил надежду, что участие российских спасателей поспособствует окончательной ликвидации пожаров.

"Это подтверждает, что деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише и сотрудничество России и Сербии по линии МЧС имеют исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации", - написал в Twitter высокопоставленный дипломат.

Напомним, что в сербском городе Ниш дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) - уникальная структура, предназначенная исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии.