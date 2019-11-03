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Рубрика: Спорт

Мишина и Галлямов впервые выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил во Франции.

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Борьба за победу среди спортивных пар на этом этапе велась между двумя российскими парами. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу, а Мишина и Галлямов, для которых нынешний сезон первый на взрослом уровне, с небольшим отставанием стали вторыми.

Однако в произвольной программе российские пары поменялись местами. Мишина и Галлямов в итоге победили с результатом 207,58 балла, а Павлюченко и Ходыкин уступили чуть более балла. Бронзовые медали выиграли американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер - 199,40 балла.

Мишина и Галлямов - чемпионы мира среди юниоров и победители финала юниорского Гран-при сезона-2018/19.

Спорт Фигурное катание
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