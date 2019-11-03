На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч

Врачам оплатят взнос на ипотеку

Правительство Ивановской области утвердило порядок предоставления врачам денежной субсидии для уплаты первоначального взноса по ипотеке.

Претендовать на нее могут медики с высшим образованием не старше 40 лет, работающие в региональной системе здравоохранения, не участвующие в программе "Земский доктор" и не воспользовавшиеся правом на получение региональных "подъемных" для медиков. Размер выплаты ограничен 225 тысячами рублей.

В обмен на деньги медик обязуется отработать в Ивановской области пять лет. Если это условие выполнено не будет по инициативе самого врача, то деньги придется вернуть в течение 30 дней.

Машиноместа защитит государство

В Воронежской области доработали поправки в закон о защите дольщиков. Получить право на государственную поддержку в случае, если застройщик не исполнил свои обязательства, смогут и те, кто вложил деньги в нежилую недвижимость.

Меры по защите обманутых дольщиков распространены и на тех, кто приобретал нежилые помещения или машиноместа в строящихся зданиях. Причем эти здания могут быть любыми - а не только многоквартирными домами, как предусматривала прежняя версия регионального закона. Главное, чтобы они возводились с привлечением денег граждан.

Кроме того, теперь в Воронежской области создана правовая основа для создания регионального фонда защиты прав дольщиков. При необходимости эта унитарная некоммерческая организация сможет заняться урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками "долевки". На сегодня в регионе в рамках договоров долевого строительства возводится 132 многоквартирных дома, площадь жилых помещений в них составляет около 1,5 миллиона "квадратов". Обманутых дольщиков в официальном реестре нет.

Электронные сигареты запретили продавать детям

С ноября в Самарском регионе начнет действовать запрет на розничную продажу подросткам и детям электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Такие ограничения действуют уже во многих регионах страны. Для нарушителей внесли поправки в региональный закон № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области".

Продавцам придется заплатить штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, юрлицам - от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение максимальный штраф для торговцев - до 30 тысяч рублей, для обществ - до 100 тысяч рублей. Депутаты надеются, что теперь и подростки будут здоровее, и доходная часть областного бюджета станет активно пополняться.

Дорожка, клумба, фонарь

С 1 ноября в Ростовской области начался конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования (это когда сами граждане выбирают, на что потратить определенную часть бюджетных денег муниципалитетов).

Заявки будут принимать до 25 декабря 2019 года.

"В Ростовской области реализуется много крупных проектов. При этом есть задачи, для решения которых не требуется больших финансовых вложений, но которые являются очень важными для людей. - пояснил заместитель главы региона Василий Рудой. - Например, где-то нужно организовать освещение конкретного участка улицы, построить детскую площадку, проложить небольшую дорожку, разбить клумбу, посадить деревья. Именно для решения таких вопросов с участием самих граждан и был разработан областной закон об инициативном бюджетировании".

В областной бюджет уже включен необходимый объем финансирования - 272 миллиона рублей. На один проект регион может выделить не более двух миллионов рублей, а количество проектов, реализуемых в одном городском округе или муниципальном районе, зависит от численности населения.

"Например, - продолжает Василий Рудой, - предполагается, что ростовчане смогут реализовать 16 проектов, а жители Куйбышевского или Советского района - по три. Также разработаны критерии, по которым будут отбираться инициативы граждан для финансирования. К ним, в частности, относятся актуальность и социальная значимость проекта, наличие необходимой технической и правоустанавливающей документации".

Одним из самых главных критерием станет степень участия самих жителей в реализации выдвинутого ими проекта. "Оно может проявляться, например, в виде личного труда, - перечисляет заместитель главы области, - предоставления строительной техники или материалов. Финансовое участие населения тоже является обязательным условием. Речь в данном случае идет как о личных средствах, так и о возможной спонсорской помощи. Впрочем, такое участие не должно стать обременительным".

В первый год реализации проекта минимальное финансирование со стороны населения обозначено в один процент от общей стоимости проекта. В дальнейшем эта планка повысится до пяти процентов. Можно легко посчитать, что один процент от максимальной суммы в размере двух миллионов бюджетных рублей, составит 20 тысяч рублей. "Привлечение дополнительных средства из кармана жителей региона не является самоцелью, - уточнила советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина. - Но опыт программы по созданию комфортной городской среды показал, что отношения к дворам, в благоустройстве которых принимали финансовое участие сами жители, уже совсем другое. К тому же мы проанализировали средний уровень софинансирования со стороны населения подобных проектов в других регионах России. Там требования выше, но при этом и люди сами собирают больше семи процентов от общих сумм проектов. Так что у нас сейчас самый гуманный закон, предусматривающий довольно комфортные условия софинансирования".

Кстати, граждане, получившие возможность реализовать свой проект в рамках инициативного бюджетирования, смогут потом контролировать его реализацию.

Чиновники Приморья получили новые полномочия

В Приморском крае с 1 ноября вступили в силу поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края".

Теперь чиновники администрации края смогут менять их границы и вообще закрывать. Но не единолично.

Прежде порядок изменения границ или упразднения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения не регулировался ни федеральными, ни краевыми законами. Приморские депутаты Законодательного собрания наделили администрацию Приморья новыми полномочиями и установили, в каких случаях и как особо охраняемые природные территории краевого значения можно увеличить, уменьшить или вовсе ликвидировать.

Зачем это надо? "Например, около 70 процентов территории поселка Волчанец, а также проходящая рядом дорога Владивосток - Находка - порт Восточный попадают в охранную зону памятника природы "Залив Восток", поясняет заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Заксобрания Всеволод Романов. - Со вступлением закона в силу у администрации края появится возможность изменять границы или упразднять краевые ООПТ. Необходимость в принятии таких решений есть".

По словам Романова, без таких полномочий практически невозможно развитие населенного пункта: "Это касается большого количества жителей. Возникли проблемы, например, у многодетных семей из Находки, получивших участки в границах памятника природы. Их невозможно обеспечить инженерными сетями, нельзя провести дороги, если не изменить границы зоны".

Как отметил Евгений Зотов, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания, внесенные в закон поправки предусматривают создание открытого и прозрачного механизма упразднения региональных ООПТ и изменения их границ. Что исключит возможность принятия необоснованных решений.

Чтобы изменить площади или закрыть ООПТ, власти обязаны проводить публичные консультации и размещать информацию об этом на официальном сайте администрации Приморского края. "Это позволит сделать процесс принятия решений о судьбе краевых ООПТ гласным. Будет работать общественный орган, поэтому упразднить территорию одним росчерком пера или единоличным решением чиновника будет невозможно", - отметил Евгений Зотов.

Выбор есть: деньги или полотенце

В Астрахани дети-сироты до 23 лет, которые получают начальное профобразование, теперь смогут выбирать - быть им полностью на содержании учреждения (как это происходит сейчас), либо получать за питание, одежду и постельное белье с полотенцами денежную компенсацию.

Такие изменения внесены в региональный закон "О мерах социальной поддержки" в связи с тем, что не все воспитанники училищ хотят пользоваться соцпомощью в натуральном виде. Размер компенсации составит 7,5 тысячи рублей в месяц.

"Закон внесен губернатором, в связи с тем, что у детей должен быть выбор в каком виде получать соцподдержку: купить пальто самому или, чтоб ему купили. Депутаты поддержали инициативу сразу в двух чтениях", - сообщил "РГ" председатель облпарламента Игорь Мартынов.

Еще одна дотация

В Калужской области появилась ежемесячная дотация опекунам, под чьим присмотром находятся взрослые люди, признанные недееспособными.

Претендовать на выплату можно, если среднедушевой доход семьи, в которой живет подопечный, не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе, а опекун исполняет свои обязанности безвозмездно. Компенсация не назначается, если недееспособный гражданин пользуется социальным обслуживанием на дому, живет отдельно от опекуна либо опека является предварительной. Размер ежемесячной выплаты 2136 рублей.

Без награды - не ветеран

С ноября меняются условия для получения звания ветерана труда Самарской области.

Теперь самарцам мало просто проработать на территории губернии определенное количество лет (для женщин - не менее 35 лет, для мужчин - не менее 40 лет.

Нужно еще получить одну или несколько наград за свой труд. Их список состоит из 13 пунктов, в основном это почетные знаки, благодарности и дипломы губернатора и самарской губернской думы.

Также в региональный закон внесли еще одну поправку: у самарцев, которые претендуют на звание областного ветерана труда, не должно быть непогашенной или неснятой судимости либо увольнения за нарушение законодательства.

Оговаривается также, что те, кто не обратился, не важно по какой причине, за оформлением корочек до вступления в силу последних поправок в закон "О ветеранах труда Самарской области" (скорее всего, это будет середина ноября), но уже имел нужный трудовой стаж, могут рассчитывать получить звание по старинке.

Прибавили 31 миллион

В Пензенской области с ноября региональным льготникам увеличили ежемесячную денежную выплату с 430 до 500 рублей.

Ее получают ветераны труда, военной службы, труженики тыла, а также многодетные матери, награжденные медалью "Материнская доблесть" I или II степени. Реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий размер пособия повысили до 550 рублей.

Соответствующие поправки приняли депутаты пензенского Заксобрания на последней сессии в октябре. Примечательно, что перерасчет будет произведен c сентября 2019 года. На эти цели в региональном бюджете предусмотрели дополнительно 31 миллион рублей.