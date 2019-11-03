На самолете Абэ произошло возгорание

На самолете премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло возгорание. Как передает агентство Kyodo News, небольшой пожар возник на пути делегации Страны восходящего солнца в Таиланд, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Согласно поступающим данным, в хвосте самолета загорелся духовой шкаф для разогревания еды. Огонь быстро потушили, никто не пострадал. Лайнер продолжил путь без изменения маршрута.

Инцидент произошел на борту Boeing-777-300ER, который в настоящее время используется кабмином Японии. В качестве правительственного борта он служит всего полгода, в апреле 2019 года он заменил Boeing-747.