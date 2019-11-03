На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ

По его словам, "сегодня авиация - самый быстрый и удобный транспорт", к тому же достаточно доступный. "Но Украине в этом направлении еще работать и работать", - отмечает политолог. Отмена акциза на авиатопливо, отмена НДС позволят снизить цены на билеты, но стать серьезным игроком на рынке авиаперевозок Украина сможет, только если восстановит авиасообщение с Россией. Из-за необходимости облетать территорию РФ серьезно возрастает стоимость перелета и его продолжительность. Частично решить проблему может компенсация государством дополнительных расходов авиакомпаний, как это делает Кипр.

"Впрочем, такие меры обеспечат выживание отрасли, но не создадут возможностей полноценного развития, ибо время тоже деньги, особенно в наше время", - считает Белашко.

"В общем, если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата. Так что новым руководителям министерства инфраструктуры есть чем заниматься, если они хотят обогатить страну чем-то более весомым, чем анекдоты о "гиперлупе", - резюмировал эксперт.