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03.11.2019 10:31
Рубрика: В мире

На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ

Текст: Юрий Когалов
Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий. Такое мнение выразил директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, "сегодня авиация - самый быстрый и удобный транспорт", к тому же достаточно доступный. "Но Украине в этом направлении еще работать и работать", - отмечает политолог. Отмена акциза на авиатопливо, отмена НДС позволят снизить цены на билеты, но стать серьезным игроком на рынке авиаперевозок Украина сможет, только если восстановит авиасообщение с Россией. Из-за необходимости облетать территорию РФ серьезно возрастает стоимость перелета и его продолжительность. Частично решить проблему может компенсация государством дополнительных расходов авиакомпаний, как это делает Кипр.

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"Впрочем, такие меры обеспечат выживание отрасли, но не создадут возможностей полноценного развития, ибо время тоже деньги, особенно в наше время", - считает Белашко.

"В общем, если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата. Так что новым руководителям министерства инфраструктуры есть чем заниматься, если они хотят обогатить страну чем-то более весомым, чем анекдоты о "гиперлупе", - резюмировал эксперт.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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