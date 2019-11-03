Новости

В Кувейте обнаружили рынок рабов в мобильном приложении 10:00
МЧС РФ: Российским спасателям удалось остановить фронт огня в Сербии 09:51
Вашингтон и Сеул снова откажутся от совместных учений ради Пхеньяна 09:29
Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде WBO 09:27
"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" 09:19
Байден обвинил Трампа в усилении позиций России в Сирии 09:14
Видео: растяпа-автомеханик чуть не сжег машину, включив зажигание 09:00
Хоккеиста "Оттавы" доставили в больницу после столкновения с соперником 08:36
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском 08:21
Боец из Суринама нокаутировал белоруса Орловского на 29-й секунде 07:59
Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты 07:34
Норвежский политик обосновала необходимость снять санкции против РФ 07:15
Полиция Гонконга задержала более 200 участников беспорядков 06:27
В Бурятии военнослужащий спас семью из горящего дома 06:25
В Приморье возобновили поиски моряка с танкера "Залив Америка" 06:12
Медведев рассказал о желании США установить влияние в Азии 05:54
Начальник СБУ подрался с главой администрации президента Украины 04:47
СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства 04:02
Трамп позвал Зеленского в Белый дом 03:38
Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla 03:16
Американские военные эксперты сочли Россию "реальной угрозой" 02:51
Турция пригрозила отправить пленных боевиков ДАИШ в Европу 02:28
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе 01:56
Мишина и Галлямов впервые выиграли этап Гран-при по фигурному катанию 01:26
Косторная пока не планирует включать в программу четверные прыжки 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
03.11.2019 09:19
Рубрика: Экономика

"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома"

Текст: Юрий Когалов

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

СМИ: Бизнесмены из США пытались сместить руководство "Нафтогаза"

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречных исковых требованиях", - написал Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, только основной документ содержит более 500 страниц, к нему прилагаются три доклада международных экспертов, которые специально для этого были разработаны, показания свидетелей и другие бумаги. На подготовку этого заявления ушло около трех месяцев. Как ожидается, решение по данному иску будет принято в 2021 году.

Напомним, судебные споры между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" по транзиту продолжаются уже несколько лет. В конце 2017 - начале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения, по которым российская компания была обязана выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены. Кроме того, "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года. Нынешний иск украинской компании, как заявляет Витренко, стал ответом на тот шаг, который он считает необоснованным.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File photo
Трамп позвал Зеленского в Белый дом

Примечательно, что иск был подан на фоне переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через Украину. Стороны рассчитывают подписать документы до конца года. Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору, а "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем сейчас она закупает в других европейских странах. В качестве запасного варианта российская сторона готова обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Киев же требует заключения контракта на 10 лет.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Норвежский политик обосновала необходимость снять санкции против РФ
СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства
Подозреваемые в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии скрылись из Москвы
Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде WBO