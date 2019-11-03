"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома"

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречных исковых требованиях", - написал Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, только основной документ содержит более 500 страниц, к нему прилагаются три доклада международных экспертов, которые специально для этого были разработаны, показания свидетелей и другие бумаги. На подготовку этого заявления ушло около трех месяцев. Как ожидается, решение по данному иску будет принято в 2021 году.

Напомним, судебные споры между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" по транзиту продолжаются уже несколько лет. В конце 2017 - начале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения, по которым российская компания была обязана выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены. Кроме того, "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года. Нынешний иск украинской компании, как заявляет Витренко, стал ответом на тот шаг, который он считает необоснованным.

Примечательно, что иск был подан на фоне переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через Украину. Стороны рассчитывают подписать документы до конца года. Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору, а "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем сейчас она закупает в других европейских странах. В качестве запасного варианта российская сторона готова обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Киев же требует заключения контракта на 10 лет.