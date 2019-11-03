Названы самые популярные в соцсетях актеры

Дженнифер "Рэйчел Грин" Энистон, которая недавно впервые завела Instagram и тут же его "сломала" эпичным ростом подписчиков (первый миллион - всего за шестнадцать минут!), отличилась в социальных сетях в целом. Оказавшись там самой популярной из всех американских актеров и актрис.

Как сообщает THR, ссылаясь на результаты исследование компании MVPindex, занимающейся аналитикой соцсетей, согласно анализу поведения пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube в период с 22 по 29 октября, Джен выходит на первое место списка. Сместив на второе самого высокооплачиваемого актера планеты Дуэйна "Скалу" Джонсона.

На третьем - актриса Лили Рейнхарт, Бетти Купер из сериала "Ривердэйл".

Четвертую строчку заняла Камила Мендес, Вероника оттуда же, прибавив в чарте сразу тринадцать пунктов.

Замыкает призовую пятерку 47-летняя темнокожая актриса и модель Гэбриэль Юнион.

Далее идут 82-летний Джордж Такэй, Хикари Сулу из "Стартрека", 25-летняя певица, актриса и модель Мэделин Петш (Шерил - опять из "Ривердэйла"), "Мисс мира - 2000" Приянка Чопра, тридцатилетняя актриса Нина Добрев ("Дневники вампира") и модель и актриса Эмили Ратаковски.

Полный список всех чартов, разбитых тематически (комики, телеведущие, телешоу…), - здесь.