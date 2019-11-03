Нико Ковач уволен с поста главного тренера мюнхенской "Баварии"

Руководство мюнхенской "Баварии" уволило Нико Ковача с поста главного тренера. Информация появилась на официальном сайте популярного немецкого футбольного клуба.

"Нико Ковач больше не является главным тренером "Баварии" Мюнхен. К такому решению в воскресенье пришли президент "Баварии" Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич", - говорится в сообщении.

По словам Румменигге, решение принято на основании неудовлетворительных игры и результатов, которые в последнее время демонстрирует команда.

"Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица "Баварии" я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне", - сказал глава правления прославленного клуба.

Сам Ковач заявил, что считает своё увольнение правильным решением, поблагодарив клуб за проведённые в нём полтора года и пожелав ему удачи.

"Это было хорошее время", - сказал Ковач.

Врио главного тренера "Баварии" стал ассистент Ковача Ханси Флик.