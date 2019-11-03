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03.11.2019 14:44
Рубрика: В мире

ООН назвала число погибших мирных жителей в конфликте на востоке Украины

Текст: Юрий Когалов

За пять лет конфликта на востоке Украины было убито более 3330 мирных жителей. Такие цифры опубликовала Организации Объединенных Наций (ООН) на своей странице в Twitter.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Согласно данным ООН, в ходе боевых действий в Донбассе было ранено около девяти тысяч человек, внутренними переселенцами стали 1,3 миллиона жителей региона, а 3,5 миллиона нуждаются в помощи. Отмечается, что в результате конфликта появилась 427-километровая "линия соприкосновения".

Боевые действия Киев начал в связи с тем, что жители Донецкой и Луганской областей после госпереворота на Украине в 2014 году отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В результате обстрелов и бомбардировок было разрушено и повреждено свыше 50 тысяч зданий.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

За последние сутки, по данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики 13 раз нарушили перемирие. Использовались мины калибром 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие. В ЛНР сообщили о двух случаях обстрелов.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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