Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима

Дело в том, что в октябре 2019 года на сайте украинских раскольников, так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), было опубликовано письмо главы Элладской церкви, в котором он поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с созданием ПЦУ и заявил о признании этой структуры.
Непоминовение на патриаршей литургии в Москве означает прекращение евхаристического общения с главой греческой церкви. Однако РПЦ сохраняет молитвенное общение со всеми теми архиереями Элладской церкви, которые не признают украинских раскольников.
Досье "РГ"
Новая раскольническая организация - ПЦУ или Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года. В январе 2019 года она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии - церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире.