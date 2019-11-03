Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 3 ноября на Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Таков ответ Русской православной церкви на позицию Элладской церкви, точнее ее иерарха, признающего раскол в украинской церкви.

Дело в том, что в октябре 2019 года на сайте украинских раскольников, так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), было опубликовано письмо главы Элладской церкви, в котором он поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с созданием ПЦУ и заявил о признании этой структуры.

Непоминовение на патриаршей литургии в Москве означает прекращение евхаристического общения с главой греческой церкви. Однако РПЦ сохраняет молитвенное общение со всеми теми архиереями Элладской церкви, которые не признают украинских раскольников.

Досье "РГ"

Новая раскольническая организация - ПЦУ или Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года. В январе 2019 года она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии - церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире.