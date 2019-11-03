Песков напомнил выгоды "Северного потока-2"

"Северный поток-2" не "аркан" на шее Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Согласование Данией прокладки через исключительную экономическую зону ждали долго, но оно не было жизненно важным. "Проект состоялся бы и без этого", - сказал Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".

"Северный поток 2" - не какой-то энергетический "аркан" на шее у Европы, это выгодный для всех европейский стран коммерческий проект", - заметил представитель Кремля, добавив, что он способен внести важный вклад в энергобезопасность и диверсификацию поставок газа в Европу.