Песков рассказал об отношении Путина к Орбану

Президенту России Владимиру Путину импонирует, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - человек мудрый с богатейшим опытом, суверенный и прагматичный.

Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Венгрия - очень необычная страна, и у нее очень необычный руководитель. Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина", - заметил Песков, добавив, что он выбивается из общего ряда европейских руководителей.

"Это человек мудрый с богатейшим опытом, суверенный в своем базисе, во всех подходах и прагматичный. То есть это то, что импонирует нашему президенту", - пояснил представитель Кремля.