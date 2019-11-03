Песков заявил об отсутствии механизмов саморегулирования здравоохранения

Система здравоохранения в России не может сама поддерживать необходимый уровень. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"До 2008 года в результате нацпроекта был сделан существенный прорыв в медицине, начальном звене, но прошло больше десяти лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что система, по всей видимости, просто не так отлажена, чтобы самообновляться, и, наверное, нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее", - сказал Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".

Государственные средства есть, но вопрос в том, насколько эффективней их можно и нужно потратить. "Проблем много, потому что закупают современно оборудование... но, чтобы им пользовались, нужно подготовить врачей. Врача можно подготовить, но как стимулировать желание врача поехать в сельскую местность или в отдаленный регион и там работать?" - заметил пресс-секретарь президента.