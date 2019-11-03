Пять"славянских" деревень в Греции, которые стоит посетить





Арахова

Южнославянское название этой небольшой, но весьма гламурной по греческим меркам деревни в полутора часах езды на северо-запад от Афин относит нас к ореховым деревьям. Судя по топониму, они здесь когда-то были, однако теперь основы местной экономики связаны исключительно с туризмом.

И это неудивительно, ведь Арахова находится всего лишь в нескольких километрах от must see - развалин знаменитого древнегреческого города Дельфы. Кроме того, из деревни можно за 20 минут добраться и до склонов горы Парнас, где в зимний период работает, пожалуй, лучший в Греции современный горнолыжный курорт.

В самой Арахова помимо чистейшего горного воздуха и великолепных панорамных видов, можно насладиться вкуснейшим местным сыром. А еще - прогуляться по мощеным каменем узким и извилистым улочкам, где на 20-сантиметровых тротуарах едва можно разойтись со встречным туристом. Посидеть в очень атмосферных "кафенио" в компании весьма состоятельных афинян, приезжающих и летом, и зимой в Арахова на отдых.

Стемница

До этой традиционной сложенной из камня деревеньки с населением в несколько сот жителей в самом центре полуострова Пелопоннес можно добраться на автомобиле из Афин примерно за 2 с небольшим часа. Название "Стемница" имеет славянские корни и, по одной из версий, в переводе означает "лес". Считается, что современная Стемница ведет свою историю с 7-8 века н.э. и была основана южными славянами, которые во время набегов на Грецию массово заселили Пелопоннес.

В годы турецкой оккупации Греции находящаяся в труднодоступном горном районе Стемница стала одним из центров греческой культуры и искусства, а многие церкви византийского периода дошли до наших дней.

Из деревни легко пешком добраться до ущелья Лусиос и одноименной бурной горной реки, где летом можно сплавиться на рафте. Зимой из Стемницы рукой подать до горнолыжного курорта Мейноло.

Демициана

Живописные каменные дома с красными черепичными крышами скучились прямо на склоне высокого холма - такой представляется туристам деревня Демициана, название которой также имеет славянское происхождение.

Населенный пункт, расположенный в регионе Аркадия на Пелопоннесе, примечателен расположенным здесь бесплатным и очень современным музеем силы воды. Он в числе прочего может немало рассказать о временах национально-освободительной борьбы греков с османами. Оказывается, именно здесь были расположены большинство водяных мельниц, производивших порох - главный аргумент греков во время революции и антитурецкого восстания 1821 года.

Многие путешественники приезжают в Демицану, чтобы посетить ближайшие монастыри Философу и Продрому, а также пройти пешими тропами и насладиться атмосферой настоящей провинциальной Греции.

Мецово

Провинцию Эпир в северной Греции уникальной во многом и делают такие самобытные населенные пункты как Мецово. Деревня расположена на высоте 1160 метров над уровнем моря в районе горного хребта Пинд, а добраться сюда гораздо быстрее от Салоник (178 километров), чем от Афин (297 километров). Само название "Мецово" - не греческое, а славянское. По одной из версий, оно происходит от слова "метска" ("медведь"). И действительно медведи до сих пор водятся в этих местах, а в смой деревне в их честь установлен целый памятник.

Удивительно, но в такой горной глуши можно посетить невероятно богатую картинную галерею, подаренную деревне известным греческим меценатом Эвангелосом Аверофом. Он был родом из Мецово и очень много сделал для Греции, в частности, в трудные для страны времена купил на свои собственные сбережения целый броненосец. Этот боевой корабль принял участие в Первой мировой войне, а сегодня превращен в плавучий музей, который можно посетить в Афинах.

А своей малой родине Авероф, наряду с галерей, подарил и одноименную винодельню, главный продукт которой - вино "Като ги" (под землей - прим. "РГ") - сегодня известно не только в Греции, но и далеко за её пределами. По винокурне ежедневно проводятся очень интересные экскурсии (по предварительной записи) с дегустацией местной продукции.

Местные жители - воинственные влахи - столетиями охраняли горные переходы через горный хребты Пиндос. И даже в период османского владычества над Грецией умудрились сохранить определенную долю автономии. С другой стороны, влахи переняли и некоторые обычаи османов - например только в Мецово встречаются дома целиком обставленные низкими диванами в турецком стиле. Язык влахов имеет латинские корни, поэтому до сих пор местный диалект существенно отличается от греческого языка.

Побывав в Мецово обязательно нужно отведать невероятно вкусную и наваристую местную похлебку из козлятины под названием "гида врасти" (дословно - коза вареная), а также гордость местных сыроваров - солоноватые сорта мецовоне и мецовела.

Загорохорья

Это не одна, а целый район на северо-западе Греции, где компактно расположились 48 живописных традиционных деревень. Топоним "Загори" имеет славянские корни и, как можно догадаться, означает "за горами". Уникальная местная архитектура - постройки из камня, дерева и шиферной плитки, а еще красивейшие "горбатые" каменные мосты - отличительная черта этого места.

Именно здесь находится знаменитое ущелье Викос, которое занесено в книгу рекордов Гиннеса в качестве самого глубокого ущелья мира. Панорамные виды на его крутые склоны, обрывистые скалистые утесы и бегущую внизу реку Войдоматис открываются из исключительной красоты одноименного национального парка Викос-Аоос.