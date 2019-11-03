Пять"славянских" деревень в Греции, которые стоит посетить

Новости

На самолете Абэ произошло возгорание 14:21
Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия 14:15
МВД опубликовало воспоминания коллег об убитом главе ЦПЭ Ингушетии 14:03
Боксер Ковалев доставлен в больницу после боя с Альваресом 13:57
Хаменеи выступил за запрет любых переговоров с США 13:52
Два человека пострадали при пожаре в Дагестане 13:46
В Ленобласти два человека пострадали при взрыве снаряда в квартире 13:41
Каргополь вошел в Сеть креативных городов ЮНЕСКО 13:33
В Северной Осетии в ДТП с локомотивом пострадали два человека 13:24
Вертолеты МЧС Беларуси потушили пожары в Турции 13:06
СК заявил о серьезном прогрессе в деле об убийстве главы ЦПЭ по Ингушетии 12:58
70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере 12:55
Во Внуково сломалась система приема багажа 12:46
Чем удивила зрителей на концерте в Минске Алла Пугачева 12:26
Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима 12:23
Названы лучшие сайты автопроизводителей в России 12:20
Стали известны регионы, где покупают больше всего новых машин 12:15
В России разработали систему для контроля здоровья водителей 12:08
В Омске машина без водителя сбила женщину и ребенка 12:03
Какие модели Toyota наиболее распространены в России 12:01
В Якутии при пожаре сгорели 14 машин ФСИН 11:37
Из квартиры на востоке Москвы похитили около 23 млн рублей 11:30
В Ставрополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 35 человек 11:24
Путин и Медведев поздравили Градского с юбилеем 11:14
Морпехи Северного флота прошли проверку по горной подготовке 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
03.11.2019 14:08
Рубрика: В мире

Пять"славянских" деревень в Греции, которые стоит посетить

Текст: Александр Гасюк (Афины-Москва)


Арахова

Южнославянское название этой небольшой, но весьма гламурной по греческим меркам деревни в полутора часах езды на северо-запад от Афин относит нас к ореховым деревьям. Судя по топониму, они здесь когда-то были, однако теперь основы местной экономики связаны исключительно с туризмом.

И это неудивительно, ведь Арахова находится всего лишь в нескольких километрах от must see - развалин знаменитого древнегреческого города Дельфы. Кроме того, из деревни можно за 20 минут добраться и до склонов горы Парнас, где в зимний период работает, пожалуй, лучший в Греции современный горнолыжный курорт.

В самой Арахова помимо чистейшего горного воздуха и великолепных панорамных видов, можно насладиться вкуснейшим местным сыром. А еще - прогуляться по мощеным каменем узким и извилистым улочкам, где на 20-сантиметровых тротуарах едва можно разойтись со встречным туристом. Посидеть в очень атмосферных "кафенио" в компании весьма состоятельных афинян, приезжающих и летом, и зимой в Арахова на отдых.

Стемница

До этой традиционной сложенной из камня деревеньки с населением в несколько сот жителей в самом центре полуострова Пелопоннес можно добраться на автомобиле из Афин примерно за 2 с небольшим часа. Название "Стемница" имеет славянские корни и, по одной из версий, в переводе означает "лес". Считается, что современная Стемница ведет свою историю с 7-8 века н.э. и была основана южными славянами, которые во время набегов на Грецию массово заселили Пелопоннес.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы

В годы турецкой оккупации Греции находящаяся в труднодоступном горном районе Стемница стала одним из центров греческой культуры и искусства, а многие церкви византийского периода дошли до наших дней.

Из деревни легко пешком добраться до ущелья Лусиос и одноименной бурной горной реки, где летом можно сплавиться на рафте. Зимой из Стемницы рукой подать до горнолыжного курорта Мейноло.

Демициана

Живописные каменные дома с красными черепичными крышами скучились прямо на склоне высокого холма - такой представляется туристам деревня Демициана, название которой также имеет славянское происхождение.

Населенный пункт, расположенный в регионе Аркадия на Пелопоннесе, примечателен расположенным здесь бесплатным и очень современным музеем силы воды. Он в числе прочего может немало рассказать о временах национально-освободительной борьбы греков с османами. Оказывается, именно здесь были расположены большинство водяных мельниц, производивших порох - главный аргумент греков во время революции и антитурецкого восстания 1821 года.

Многие путешественники приезжают в Демицану, чтобы посетить ближайшие монастыри Философу и Продрому, а также пройти пешими тропами и насладиться атмосферой настоящей провинциальной Греции.

Мецово

Провинцию Эпир в северной Греции уникальной во многом и делают такие самобытные населенные пункты как Мецово. Деревня расположена на высоте 1160 метров над уровнем моря в районе горного хребта Пинд, а добраться сюда гораздо быстрее от Салоник (178 километров), чем от Афин (297 километров). Само название "Мецово" - не греческое, а славянское. По одной из версий, оно происходит от слова "метска" ("медведь"). И действительно медведи до сих пор водятся в этих местах, а в смой деревне в их честь установлен целый памятник.

Фото: iStock
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов

Удивительно, но в такой горной глуши можно посетить невероятно богатую картинную галерею, подаренную деревне известным греческим меценатом Эвангелосом Аверофом. Он был родом из Мецово и очень много сделал для Греции, в частности, в трудные для страны времена купил на свои собственные сбережения целый броненосец. Этот боевой корабль принял участие в Первой мировой войне, а сегодня превращен в плавучий музей, который можно посетить в Афинах.

А своей малой родине Авероф, наряду с галерей, подарил и одноименную винодельню, главный продукт которой - вино "Като ги" (под землей - прим. "РГ") - сегодня известно не только в Греции, но и далеко за её пределами. По винокурне ежедневно проводятся очень интересные экскурсии (по предварительной записи) с дегустацией местной продукции.

Местные жители - воинственные влахи - столетиями охраняли горные переходы через горный хребты Пиндос. И даже в период османского владычества над Грецией умудрились сохранить определенную долю автономии. С другой стороны, влахи переняли и некоторые обычаи османов - например только в Мецово встречаются дома целиком обставленные низкими диванами в турецком стиле. Язык влахов имеет латинские корни, поэтому до сих пор местный диалект существенно отличается от греческого языка.

Побывав в Мецово обязательно нужно отведать невероятно вкусную и наваристую местную похлебку из козлятины под названием "гида врасти" (дословно - коза вареная), а также гордость местных сыроваров - солоноватые сорта мецовоне и мецовела.

Загорохорья

Фото: Татьяна Курашова
Автотуризм и караванинг могут быть закреплены в России законодательно

Это не одна, а целый район на северо-западе Греции, где компактно расположились 48 живописных традиционных деревень. Топоним "Загори" имеет славянские корни и, как можно догадаться, означает "за горами". Уникальная местная архитектура - постройки из камня, дерева и шиферной плитки, а еще красивейшие "горбатые" каменные мосты - отличительная черта этого места.

Именно здесь находится знаменитое ущелье Викос, которое занесено в книгу рекордов Гиннеса в качестве самого глубокого ущелья мира. Панорамные виды на его крутые склоны, обрывистые скалистые утесы и бегущую внизу реку Войдоматис открываются из исключительной красоты одноименного национального парка Викос-Аоос.

В мире Европа Греция Экономика Туризм РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Норвежский политик обосновала необходимость снять санкции против РФ
На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ
Боксер Ковалев доставлен в больницу после боя с Альваресом
СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства