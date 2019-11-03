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Рубрика: Власть

Путин и Медведев поздравили Градского с юбилеем

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства​​​. Отрадно, что и сегодня Вы заняты любимым делом, участвуете в интересных творческих проектах, искренне заботитесь о профессиональном становлении одарённой молодёжи", - говорится в телеграмме.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Градский 3 ноября на сцене отпразднует свое 70-летие

Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

С поздравлениями к музыканту обратился и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Очень важно, что при вашей поддержке в мир музыки пришли многие молодые исполнители. Телевизионные проекты, в которых вы участвуете, помогают одаренным певцам и композиторам в полной мере раскрыть свои способности и завоевать любовь зрителей", - говорится в тексте телеграммы на сайте кабмина.

Медведев подчеркнул, что Градского всегда отличали невероятная энергия и внутренняя свобода, твёрдость позиций и умение их отстаивать. По словам премьера, и в жизни, и в творчестве Градский выбирает только собственный путь.

Отметим, что советский и российский певец, поэт и композитор Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.

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