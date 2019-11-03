Сразу после выходных и одновременно с Советом по русскому языку при президенте России, в МГУ открывается Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы. А тот, в свою очередь, будет работать в рамках еще одного форума, посвященного "великому и могучему" - Второго съезда Общества русской словесности. То есть в Москве ждут весь цвет русистики страны и зарубежья.

Даже беглого взгляда на программу выступлений на съезде хватает, чтобы понять: география не мешает быть талантливым в изложении самых скучных орфографических правил. А литература - тот предмет, который можно преподавать и из космоса, был бы кураж и аппетит к художественному слову. Ну какой старшеклассник откажется, к примеру, посмотреть на себя глазами филолога, который изучает "эффект Эллочки-людоедки" в языке современного школьника"? Или принять участие в уроке, где используются приемы геймификации? Крупно повезло и ученикам школы № 1 маленького города Давлеканово в ста километрах от Уфы, где литературное краеведение преподают по повести Аксакова "Детские годы Багрова-внука".

В противоход тенденции последнего десятилетия к сокращению бюджетных мест на филфаках, закрытию кафедр русского языка и падению конкурса даже в самые престижные вузы, выпускающие учителей-русистов, проходной балл ЕГЭ больше всего вырос при поступлении именно на специальность "Русский язык и литература".

Мешает ли что-то хорошо учить русскому? Сочинение вернули в школы, а есть ли ожидаемый результат? Об этом наш разговор с членом рабочей группы Съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы, модератором секции "Читательская грамотность" Викторией Моисеевой.

Какие проблемы волнуют учителей настолько, что они оставляют классы и едут в Москву, в МГУ?

Виктория Моисеева: И не только из российских городов, есть заявки из многих европейских стран, в том числе с Украины, а так же из Китая, Индии, Ирана… Главная идея этого года - восстановить диалог между представителями средней и высшей школы. На сегодняшний день заявлено 360 выступлений на девяти секциях и пяти круглых столах (один из них посвящен Пушкинскому юбилею). Запланированы и встречи с писателями Сергеем Шаргуновым и Львом Данилкиным.

А интересуют русистов самые актуальные сейчас вопросы. Например, современные технологии преподавания словесности, учебники нового поколения, методики преподавания русского языка и литературы в школах с нерусским языком обучения или в зарубежных учебных заведениях. Впрочем, и вечная тема нежелания читать по-прежнему присутствует.

Я просмотрела программу съезда. Несколько докладов посвящены сочинению. Оно недавно вернулось в школу. Толк есть? Как изменились абитуриенты филфаков?

Виктория Моисеева: Уровень поступающих, конечно, очень снизился за эти годы. Но на филологическом факультете МГУ в качестве дополнительного вступительного испытания сочинение есть. Мало того, наши абитуриенты сдают еще и ЕГЭ по литературе. А в общем ситуация такая: тестовая система по русскому языку и итоговое сочинение, которое пишут сейчас в школе, приучают школьников говорить развернуто, обо всем. Но, к сожалению, они не умеют говорить предметно. Беда в том, что, по сути дела, формат сочинения, существующий сейчас в школе, это то же самое эссе, которое до сих пор писали на ЕГЭ по русскому языку. Причем, эссе на темы, в которых выпускник вряд ли разбирается хорошо. Вот это стремление загнать всех в определенный формат с точным указанием количества абзацев вызывает сомнение. Сочинение вернули, но есть ли в этом смысл? Там нет как такового анализа текста. Есть некое рассуждение, а литературный материал привлекается в качестве иллюстрации. И с моей точки зрения от такого возвращения больше вреда, чем пользы. Ведь, положа руку на сердце, эта форма не требует знакомства с литературным текстом. Наоборот, те, кто читают произведение целиком, оказываются в худшем положении, чем их не читающие одноклассники: они начинают путаться, ведь текст не укладывается в какую-то схему. Чтобы порассуждать о патриотизме, скажем, Наташи Ростовой, не надо читать толстый роман Толстого. Достаточно посмотреть краткий его пересказ. Нынешняя форма сочинения не способствует обращению к литературе.

Наверное, проблема еще и в том, что учителя не умеют готовить к сочинению так, как раньше умели? Это же особая технология с планом, предварительными набросками сюжетных линий, работой над эпитетами…

Виктория Моисеева: Не будем говорить обо всех учителях, они разные, на Съезд собираются уникальные педагоги. Но если говорить о системе в целом, то, да, учителя привыкают работать в тестовых форматах. И навык обучения сочинению, конечно же, тоже уходит.

Ведь когда мы говорим о возвращении сочинения, речь же не идет просто о возвращении некой формы аттестации. Это форма связана с принципами преподавания, с местом литературы как курса, как предмета в школе. Если не изменится отношение к литературе как к элементарной иллюстрации каких-то жизненных принципов и ценностей, смысла в таких занятиях мало.

Программу Съезда УПРЯЛ смотрите здесь