Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и изнасиловании в Забайкалье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства, чтобы те оказали помощь в расследовании уголовного дела.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петеренко.

Напомним, в Забайкальском крае трем подросткам предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственных действий сексуального характера и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, преступление совершили два 16-летних и один 15-летний подростки 27 октября 2019 года. Они ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, после чего изнасиловали женщину, находящуюся там. В доме также был 40-летний мужчина, которого преступники избили. Потерпевший впоследствии скончался.

Два подростка заключены под стражу, младший отправлен под домашний арест.

Известно, что двое нападавших уже привлекались к уголовной ответственности. В связи с этим следователи оценят работу органов профилактики и районной комиссии по делам несовершеннолетних.