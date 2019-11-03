Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до десяти километров. При этом высота самого вулкана составляет 3283 метра.

Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф от выброса распространяется в северо-западном направлении, в сторону Охотского моря. Выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Если же ветер изменит направление, возможно, пепел окажется на территории населенных пунктов Тигильского муниципального района.

Исполину присвоен "оранжевый" - один из самых высоких - код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.