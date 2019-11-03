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03.11.2019 19:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду. В результате 10-летний мальчик погиб, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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По данным ведомства, сегодня в районе 17 часов в поселке Октябрьский 10-летний мальчик вместе со своим двоюродным братом-ровесником решил прогуляться возле пруда, покрытого льдом. В ходе прогулки мальчики ступили на лед, и не сформировавшееся покрытие не выдержало их веса. Оба оказались в воде. К ним на помощь поспешил мужчина, который рыбачил на противоположном берегу. Ему удалось спасти одного из ребят. Второго мальчика он найти не смог. Тело погибшего ребенка позже извлекли спасатели.

По данному факту региональное СК РФ проводит доследственную проверку. Сейчас они работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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