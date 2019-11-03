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03.11.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дзержинске задержали мужчину, стрелявшего в баре из Калашникова

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Дзержинске Нижегородской области задержали посетителя одного из баров, устроившего стрельбу из автомата Калашникова. К счастью, оружие было охолощенным, сообщает МВД по региону.

Информация о происшествии на улице Ульянова поступила в дежурную часть накануне около 22 часов. На место направили сотрудников патрульно-постовой службы. Неподалеку от бара они задержали мужчину, при котором был предмет, похожий на автомат Калашникова. Нарушителя доставили в отделение: как выяснилось, 33-летний стрелок был ранее судим.

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Также сотрудники полиции идентифицировали оружие - оказалось, что это охолощенный заводским способом автомат Калашникова. Боевыми патронами стрелять из него невозможно и купить его можно без лицензии и постановки на учет. Автомат принадлежал брату задержанного.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ - хулиганство. На допросе мужчина пояснил, что у его брата произошел конфликт с другими посетителями бара. Мужчины возвращались из леса, при себе у них был охолощенный автомат. Один из братьев пригрозил им обидчикам, произошла потасовка, после чего он дважды выстрелил в пол. Оружие у него в ходе конфликта отобрали, а перед тем как он ушел из бара - вернули. За хулиганство мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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