В Дзержинске задержали мужчину, стрелявшего в баре из Калашникова

В Дзержинске Нижегородской области задержали посетителя одного из баров, устроившего стрельбу из автомата Калашникова. К счастью, оружие было охолощенным, сообщает МВД по региону.

Информация о происшествии на улице Ульянова поступила в дежурную часть накануне около 22 часов. На место направили сотрудников патрульно-постовой службы. Неподалеку от бара они задержали мужчину, при котором был предмет, похожий на автомат Калашникова. Нарушителя доставили в отделение: как выяснилось, 33-летний стрелок был ранее судим.

Также сотрудники полиции идентифицировали оружие - оказалось, что это охолощенный заводским способом автомат Калашникова. Боевыми патронами стрелять из него невозможно и купить его можно без лицензии и постановки на учет. Автомат принадлежал брату задержанного.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ - хулиганство. На допросе мужчина пояснил, что у его брата произошел конфликт с другими посетителями бара. Мужчины возвращались из леса, при себе у них был охолощенный автомат. Один из братьев пригрозил им обидчикам, произошла потасовка, после чего он дважды выстрелил в пол. Оружие у него в ходе конфликта отобрали, а перед тем как он ушел из бара - вернули. За хулиганство мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.