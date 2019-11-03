В Перми 16-летний подросток погиб на вечеринке

В субботу 2 ноября в квартире Перми проходила молодежная вечеринка, на которой отравились трое несовершеннолетних, один из них умер. Подростку было 16 лет. СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

На месте происшествия следствие не обнаружило признаков насильственного преступления в отношении юноши. Ожидается заключение судебно-медицинской экспертизы.

Еще двоих гостей вечеринки увезли оттуда в отделение токсикологии. Один из них - 15-летний подросток - находится в тяжелом состоянии.