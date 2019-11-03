Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области

В Иркутской области на трассе столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП пострадали девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

По информации агентства, авария произошла на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе области. Столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer. Пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные шестеро получили травмы средней степени тяжести. Еще один человек отказался от госпитализации.

Как уточнили в региональном МВД, после столкновения машины опрокинулись в кювет. Пострадавшие с тяжелыми травмами находились в легковушке - это 25-летняя жительница Иркутска и 26-летний мужчина. Все остальные пострадавшие находились в салоне микроавтобуса. Сред них есть ребенок 2006 года рождения.