В Омске машина без водителя сбила женщину и ребенка

Омская полиция устанавливает обстоятельства наезда на пешеходов машины без водителя. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, накануне вечером на улице Гашека машина ВАЗ-21099 в момент автозапуска двигателя начала самопроизвольное движение. Водителя в этот момент не было в салоне. Отечественный автомобиль врезался в стоящую иномарку Toyota Corolla, после чего наехал на женщину 1988 года рождения и трехлетнюю девочку. Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.