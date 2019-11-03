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03.11.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске машина без водителя сбила женщину и ребенка

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Омская полиция устанавливает обстоятельства наезда на пешеходов машины без водителя. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция.

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По данным ведомства, накануне вечером на улице Гашека машина ВАЗ-21099 в момент автозапуска двигателя начала самопроизвольное движение. Водителя в этот момент не было в салоне. Отечественный автомобиль врезался в стоящую иномарку Toyota Corolla, после чего наехал на женщину 1988 года рождения и трехлетнюю девочку. Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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