В Дагестане шесть человек отравились угарным газом

В городе Кизилюрт Республики Дагестан за день произошли сразу два случая отравления угарным газом. В результате пострадали шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По данным агентства, в 16.50 произошло ЧП в доме по улице Р.Гамзатова. Угарным газом отравились пять человек, среди них двое детей. Все пострадавшие были госпитализированы в центральную городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Аналогичный случай произошел по улице Комсомольской в частном жилом доме. От отравления угарным газом пострадала девушка 1996 года рождения. Она также госпитализирована в городскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.