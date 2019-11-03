В Северной Осетии в массовом ДТП пострадали три человека

В Северной Осетии на Транскавказской магистрали при столкновении четырех автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Массовое ДТП произошло в 16.12 на четвертом километре ТрансКАМа. В нем получили травмы один взрослый и трое детей.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда провели деблокирование пострадавшего человека, - приводит информагентство сообщение МЧС. - По имеющейся информации, в аварии также оказались травмированы двое детей, они были доставлены в больницу".

О характере полученных травм и состоянии пострадавших информации нет. Также неизвестны обстоятельства, при которых столкнулись четыре автомобиля.

По данным МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали 11 человек и три спецмашины.