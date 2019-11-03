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03.11.2019 18:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северной Осетии в массовом ДТП пострадали три человека

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии на Транскавказской магистрали при столкновении четырех автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области

Массовое ДТП произошло в 16.12 на четвертом километре ТрансКАМа. В нем получили травмы один взрослый и трое детей.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда провели деблокирование пострадавшего человека, - приводит информагентство сообщение МЧС. - По имеющейся информации, в аварии также оказались травмированы двое детей, они были доставлены в больницу".

О характере полученных травм и состоянии пострадавших информации нет. Также неизвестны обстоятельства, при которых столкнулись четыре автомобиля.

По данным МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали 11 человек и три спецмашины.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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