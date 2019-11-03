В Ставрополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 35 человек

В Ставрополе в ночь со 2 на 3 ноября тушили сложный пожар на 12-м этаже многоквартирного дома по улице Доваторцев,11. Огонь вспыхнул в одной из квартир в 22.40, а полностью его ликвидировать удалось только к 6.25 утра. Из дома пришлось эвакуировать 35 человек, из которых восемь были дети, сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю.

Особую сложность при тушении пожара составляло то, что огонь вспыхнул на 12-м этаже, и пожарным было непросто подвести туда все коммуникации для тушения. Общая площадь пожара составила всего 58 квадратных метров, но существовала угроза распространения огня на другие квартиры многоэтажки. В этом случае запылал бы весь дом.

На место происшествия прибыл также мэр Ставрополя Андрей Джадтоев. На своей страничке в соцсетях он позже прокомментировал ситуацию с ЧП:

"Сложный пожар. Горела квартира на 12-м этаже. Слава Богу - все живы. Двоих пожилых людей, которые не могли передвигаться самостоятельно из-за болезни, пришлось на "скорых" отправить в больницу. Остальных, кто пожелал (35 человек), отвезли в 17-ю школу, где их ждали горячий чай и бутерброды. Одну семью с тремя детьми, уже из школы, отправил в гостиницу. Еле уговорил. У всех взяли координаты. Будем помогать. В двух отелях мы на всякий случай зарезервировали 30 номеров. К 6-ти утра жителям разрешили вернуться домой. Восстановили отопление. С электроэнергией придется подождать пока не высохнут щитовые".

Также глава города отдельно поблагодарил пожарных, которые тушили огонь в многоэтажке, и высказал предположение о причинах пожара: "Жители рассказали о том, что пожар начался с квартиры, где живёт сосед, ведущий нездоровый образ жизни. Системная проблема. Хочу высказать слова благодарности нашим пожарным - они настоящие герои! Я видел в каких условиях, с явным риском для жизни, они работали. Если бы не они - выгорел бы весь дом до первого этажа. Низкий Вам поклон!".

