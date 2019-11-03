Новости

Из квартиры на востоке Москвы похитили около 23 млн рублей 11:30
В Ставрополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 35 человек 11:24
Путин и Медведев поздравили Градского с юбилеем 11:14
Морпехи Северного флота прошли проверку по горной подготовке 11:13
Сальвадор высылает венесуэльских дипломатов 11:08
На Кубани в ДТП со "скорой" пострадали четыре человека 10:58
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 километров 10:56
Врач рассказал об опасности потепления на следующей неделе 10:55
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек 10:53
Видео: при ДТП со скутером с автобуса посыпались пассажиры 10:48
Две девушки погибли в массовом ДТП на юге Петербурга 10:45
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и изнасиловании в Забайкалье 10:43
Ковалев не будет завершать карьеру после поражения от Альвареса 10:42
Ученые обнаружили неожиданную опасность чая 10:20
В Кувейте обнаружили рынок рабов в мобильном приложении 10:00
МЧС РФ: Российским спасателям удалось остановить фронт огня в Сербии 09:51
Вашингтон и Сеул снова откажутся от совместных учений ради Пхеньяна 09:29
Ковалев проиграл Альваресу титул WBO нокаутом в 11-м раунде 09:27
"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" 09:19
Байден обвинил Трампа в усилении позиций России в Сирии 09:14
Видео: растяпа-автомеханик чуть не сжег машину, включив зажигание 09:00
Хоккеиста "Оттавы" доставили в больницу после столкновения с соперником 08:36
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском 08:21
Боец из Суринама нокаутировал белоруса Орловского на 29-й секунде 07:59
Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
03.11.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 35 человек

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

В Ставрополе в ночь со 2 на 3 ноября тушили сложный пожар на 12-м этаже многоквартирного дома по улице Доваторцев,11. Огонь вспыхнул в одной из квартир в 22.40, а полностью его ликвидировать удалось только к 6.25 утра. Из дома пришлось эвакуировать 35 человек, из которых восемь были дети, сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю.

В Сыктывкаре 34 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Особую сложность при тушении пожара составляло то, что огонь вспыхнул на 12-м этаже, и пожарным было непросто подвести туда все коммуникации для тушения. Общая площадь пожара составила всего 58 квадратных метров, но существовала угроза распространения огня на другие квартиры многоэтажки. В этом случае запылал бы весь дом.

На место происшествия прибыл также мэр Ставрополя Андрей Джадтоев. На своей страничке в соцсетях он позже прокомментировал ситуацию с ЧП:

"Сложный пожар. Горела квартира на 12-м этаже. Слава Богу - все живы. Двоих пожилых людей, которые не могли передвигаться самостоятельно из-за болезни, пришлось на "скорых" отправить в больницу. Остальных, кто пожелал (35 человек), отвезли в 17-ю школу, где их ждали горячий чай и бутерброды. Одну семью с тремя детьми, уже из школы, отправил в гостиницу. Еле уговорил. У всех взяли координаты. Будем помогать. В двух отелях мы на всякий случай зарезервировали 30 номеров. К 6-ти утра жителям разрешили вернуться домой. Восстановили отопление. С электроэнергией придется подождать пока не высохнут щитовые".

Также глава города отдельно поблагодарил пожарных, которые тушили огонь в многоэтажке, и высказал предположение о причинах пожара: "Жители рассказали о том, что пожар начался с квартиры, где живёт сосед, ведущий нездоровый образ жизни. Системная проблема. Хочу высказать слова благодарности нашим пожарным - они настоящие герои! Я видел в каких условиях, с явным риском для жизни, они работали. Если бы не они - выгорел бы весь дом до первого этажа. Низкий Вам поклон!".
 

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Норвежский политик обосновала необходимость снять санкции против РФ
На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ
СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства
Ковалев проиграл Альваресу титул WBO нокаутом в 11-м раунде