Две девушки погибли в массовом ДТП на юге Петербурга

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку обстоятельств массового ДТП в Пушкинском районе Северной столицы. При столкновении семи машин на Московском шоссе погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, возле дома №231 по Московскому шоссе автомобиль Hyundai Solaris столкнулся грузовиком International. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она врезалась в автобус Skania.

Следом Hyundai Solaris врезался в три машины: Toyota, Nissan и Volkswagen. Лишь после этого легковушка остановилась.

В салоне Hyundai Solaris находились две юные девушки, одна за рулем, вторая - на пассажирском сидении. В ДТП они обе погибли.

Водители и пассажиры других транспортных средств не пострадали.