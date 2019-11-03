Каргополь вошел в Сеть креативных городов ЮНЕСКО

Руководство ЮНЕСКО включило город Каргополь Архангельской области в Сеть творческих городов в области ремесел и народного творчества, которая насчитывает сегодня 246 городов по всему миру. Они объединены по принципу развития различных направлений творчества - декоративно-прикладного и народного искусства, музыки, дизайна, литературы и даже гастрономии. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Каргополь - старинный город на левом берегу реки Онеги, основанный в 1146 году, население которого составляет чуть больше 10 тысяч человек. Он известен прекрасными природными пейзажами, живописной архитектурой, множеством уникальных памятников и богатыми традициями ремесленничества. Там действует большой государственный музей с обширными коллекциями, ежегодно проходит множество фестивалей народных ремесел северного края, фольклорного искусства, музыки и гастрономии. Некоторые из них собирают гостей со всей России и из-за рубежа.

- Талантливых мастеров-ремесленников в Каргополе насчитывается около сотни, - отметили в пресс-службе областной администрации. - Каргопольская глиняная игрушка и гончарство в целом, а также яркие, содержательные праздники, способствующие сохранению и развитию традиционных ремесел, могут стать эффективными драйверами развития территории.

Во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития. Это способствует политическим и социальным инновациям, что особенно важно для молодых поколений, считает генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

По мнению областных властей, вступление в Сеть креативных городов ЮНЕСКО позволит более активно продвигать Каргополь на международном уровне и сотрудничать с такими же очагами самобытной культуры по всему миру.