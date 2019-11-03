Морпехи Северного флота прошли проверку по горной подготовке

Морские пехотинцы Северного флота выполнили более 50 различных нормативов по горной подготовке. Проверка прошла на базе учебного альпинистского комплекса и скалодрома, который находится недалеко от главной базы морпехов.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, морские пехотинцы продемонстрировали умения в одевании и блокировке индивидуальной страховой системы, вязке узлов и сматывании веревки в бухту. Кроме того, они поднимались по крутой скале с помощью веревочных перил. И делали это в непростых климатических условиях, в полной амуниции и с оружием.

Разведчики-морпехи показали отличную горную подготовку. Контрольная проверка прошла при строгом соблюдении всех правил техники безопасности.