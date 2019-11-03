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03.11.2019 21:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков: Кулак Путина - чудесно сформулированная рекомендация

Кулак, который Владимир Путин продемонстрировал на встрече в Светлогорске в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку в парке "Куршская коса", является "чудесно сформулированной рекомендацией", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" прокомментировал жест президента, показанный директору парка в ходе неформального общения с общественностью Калининградской области.

Сам Путин объяснил свой жест тем, что ряд просьб начинается с одних сумм, а заканчивается совершенно другими.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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