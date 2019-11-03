В Ленобласти два человека пострадали при взрыве снаряда в квартире

В больницу города Сланцы в Ленинградской области в тяжелом состоянии госпитализированы два человека. Гражданские муж и жена разбирали в квартире боевой снаряд, и он сдетонировал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

57-летний мужчина, который непосредственно разбирал боеприпас, получил ожоги 90 процентов тела. Уточняется, что ожоги второй степени, то есть, относительно неглубокие, шанс выжить есть.

Гражданская жена непосредственно снаряда не касалась. Но она отравилась угарным газом.

Что это был за боеприпас пока неизвестно, установлено лишь, что калибр у него был 23 миллиметра. При детонации загорелся порох, что и привело к пожару в квартире.

Естественно, этим случаем заинтересовались полицейские. Они пришли в квартиру к пострадавшим и обнаружили там целый арсенал: взрыватели и другие части боеприпасов, а также авиационную ракету. Для каких целей жители Сланцев хранили все это у себя в квартире, сейчас выясняется.