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03.11.2019 07:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники начали делать из бутылок 3d-чернила для принтера

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Учащиеся астраханского школьного технопарка под руководством педагогов придумали аппарат, который перерабатывает пластиковые бутылки. Полученным сырьем заправляют 3d-принтер, создавая детали для своих проектов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получается и охрана природы, и экономия денег. Одна полуторалитровая бутылка, проходя через станок, выдает ленту "чернил" на четыре колеса для школьных роботов. Покупка аналогичного объема сырья в магазине обойдется почти в 500 рублей.
Москва нашла замену пластику

"Бутылки подходят практически все, главное, чтобы форма была цилиндрическая", - рассказывает автор идеи инженер-преподаватель технопарка Ростислав Рогачевский.

Аппарат в технопарке делали два месяца с группой школьников из девяти человек. Ребята сами создавали макет, с помощью педагогов вырезали детали на лазерном, лентопильном и токарном станках. Преподаватель микроэлектроники Теймур Кулиев написал софт для управления устройством.

Установку представили на выставке "Наука" в астраханском госуниверситете и произвели фурор. Компактный аппарат прост в управлении и работает от обычной электросети в 220 вольт - его можно разместить даже дома.

Подробности читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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