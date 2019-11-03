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03.11.2019 20:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Композитор Горан Брегович захотел купить дом в Крыму

Текст: Семён Тихий
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Югославский музыкант и композитор Горан Брегович хочет купить недвижимость в Крыму. Об этом сообщили РИА Новости.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Балканский музыкант и композитор прибыл в Симферополь на гастроли. Перед концертом у него было хорошее настроение, и он охотно общался с журналистами.

- Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками - я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие, - сказал Брегович журналистам.

В преддверии Дня народного единства музыкант пожелал крымчанам быть счастливыми в своем многонациональном доме.

-Я из Сараево. Как и в Крыму, мы живём в разнообразии культур и религий, - добавил он. - Надеюсь, что вы будете счастливы со своими различиями.

Горан Брегович - югославский композитор, мировую известность которому во многом принесли картины Эмира Кустурицы. Он писал музыку для таких фильмов, как "Андеграунд", "Время цыган", "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта".

Культура Музыка Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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