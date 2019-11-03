Композитор Горан Брегович захотел купить дом в Крыму

Югославский музыкант и композитор Горан Брегович хочет купить недвижимость в Крыму. Об этом сообщили РИА Новости.

Балканский музыкант и композитор прибыл в Симферополь на гастроли. Перед концертом у него было хорошее настроение, и он охотно общался с журналистами.

- Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками - я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие, - сказал Брегович журналистам.

В преддверии Дня народного единства музыкант пожелал крымчанам быть счастливыми в своем многонациональном доме.

-Я из Сараево. Как и в Крыму, мы живём в разнообразии культур и религий, - добавил он. - Надеюсь, что вы будете счастливы со своими различиями.

Горан Брегович - югославский композитор, мировую известность которому во многом принесли картины Эмира Кустурицы. Он писал музыку для таких фильмов, как "Андеграунд", "Время цыган", "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта".