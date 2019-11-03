МЧС предупредило жителей Астраханской области о запахе гари

Как проинформировало на своем сайте Главное управление МЧС России по Астраханской области, на территории региона произошло загорание тростниковой растительности и камыша в раскатной части Каспийского моря.

В связи с этим имеется высокая вероятность присутствия в атмосферном воздухе запаха гари, как в Астрахани, так и в Камызякском, Икрянинском, Лиманском, Приволжском, Наримановском, Володарском, Красноярском районах.

Распространению гари будут способствовать и метеоусловия. По данным Астраханского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается небольшая облачность. Ветер юго-восточного направления ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.