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03.11.2019 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП со "скорой" пострадали четыре человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани в станице Старотитаровской произошла авария с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое медиков. Об этом сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Хакасии семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

ДТП произошло 2 ноября около 13.00. Водитель "скорой" не уступил дорогу легковому автомобилю. Оба транспорта столкнулись, но машина медиков после удара свалилась на бок на обочину возле забора частного дома.

"С места аварии в районную больницу доставили четырех человек, в том числе двое из них - врачи, которые находились в машине "скорой", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия. О состоянии здоровья людей, пострадавших в ДТП, не сообщается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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