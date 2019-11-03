На Кубани в ДТП со "скорой" пострадали четыре человека

На Кубани в станице Старотитаровской произошла авария с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое медиков. Об этом сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 2 ноября около 13.00. Водитель "скорой" не уступил дорогу легковому автомобилю. Оба транспорта столкнулись, но машина медиков после удара свалилась на бок на обочину возле забора частного дома.

"С места аварии в районную больницу доставили четырех человек, в том числе двое из них - врачи, которые находились в машине "скорой", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия. О состоянии здоровья людей, пострадавших в ДТП, не сообщается.