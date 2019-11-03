Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Париже в парном разряде

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выиграть теннисный турнир серии "Мастерс" в Париже в парном разряде, потерпев поражение в финале.

В решающем матче российский дуэт в двух сетах уступил седьмым сеяным французам Пьер-Югу Эрбер/Николя Маю - 4:6, 1:6. Соперники провели на корте чуть больше часа.

Парижский турнир завершится в воскресенье финальной встречей в одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и Денисом Шаповаловым из Канады. Призовой фонд "Мастерса" в столице Франции превышает 5,2 миллиона евро.