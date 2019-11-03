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03.11.2019 11:08
Рубрика: В мире

Сальвадор высылает венесуэльских дипломатов

Текст: Юрий Когалов
Власти Сальвадора предписали дипломатам, направленным в эту страну президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в течение 48 часов покинуть территорию республики. Как говорится в заявлении, опубликованном на странице президента Сальвадора Найиба Букеле в Twitter, Сан-Сальвадор "не признает легитимность правительства Мадуро".

В своем решении Букеле ссылается на доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о систематических нарушениях прав человека в Венесуэле. В связи с этим всему дипломатическому корпусу необходимо к вечеру понедельника покинуть территорию Сальвадора.

Законным лидером Венесуэлы Букеле считает одного из лидеров оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временно исполняющим обязанности президента страны. Сан-Сальвадор ожидает, что в ближайшем будущем в Венесуэле пройдут свободные выборы, после которых посольство возобновит свою работу.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Напомним, в начале года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства, ряд стран Запада признали его в этом качестве. Однако на деле страной продолжает руководить Мадуро, которого поддерживает армия и значительная часть населения.

Примечательно, что в последнее время о Гуайдо практически ничего не слышно. Ставленник Вашингтона постепенно уходит в тень, в начале 2020 года истекает срок его полномочий как спикера парламента, и называть себя президентом он больше не сможет. В то, что до конца года что-то изменится в расстановке сил никто не верит.

Между тем в сентябре генпрокуратура Венесуэлы начала новое разбирательство в отношении Гуайдо. Поводом для такого шага послужили недавно появившиеся фотоснимки, на которых оппозиционер запечатлен в обнимку с главами местной преступной группировки, которая занимается торговлей наркотиками. И это в добавок к обвинениям в госизмене. Власти Венесуэлы утверждают, что тот вел переговоры с иностранными дипломатами, обещая правительствам их стран в обмен на сохранение поддержки и давление на правительство Мадуро отдать соседней Гайане район Эссекибо - спорную территорию, на которую обе страны заявляют свои права.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире Северная и Центральная Америка Эль-Сальвадор Попытка госпереворота в Венесуэле
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